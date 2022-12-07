Послы ЕС уже сегодня обсудят девятый пакет санкций против России, - журналист

Послы Евросоюза обсудят девятый пакет санкций против России сегодня, 7 декабря, вечером. При этом сроки его утверждения пока неизвестны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на журналиста "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка в Twitter .

Также журналист отметил, что пакет может быть одобрен быстро, но еще неизвестно, "втянут" ли его принятие в обсуждение средств для Украины и Венгрии - самых проблематичных актуальных вопросов для ЕС.

"Послы ЕС обсудят 9-й пакет санкций против России сегодня вечером и продолжат обсуждение в пятницу", - заявил он.

Напомним, сегодня стало известно, что Еврокомиссия представила очередной пакет антироссийский санкций. Согласно документу, ограничения в том числе предлагается ввести против российских офицеров и оборонно-промышленного комплекса.

Также мы писали, что Венгрия 6 декабря заблокировала выделение Украине нового транша от Евросоюза в размере 18 млрд евро.

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