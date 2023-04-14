Хотят подорвать доверие к командованию. Маляр предупредила об очередном ИПСО россиян

Российские оккупанты в очередной раз сконцентрировались на теме Бахмута и запустили нарратив по поводу якобы безумных потерь ВСУ. Враг пытается подорвать доверие украинцев к командованию.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал замминистра обороны Украины Анны Маляр.
"Это уже не первый раз, когда россияне забирают себе наши тексты о них и выдают за собственные. Цель таких российских вбросов - подорвать доверие к решениям нашего военного командования и спровоцировать недовольство украинского общества", - пишет Маляр.
Как отметила заместитель министра обороны, потери россиян в Бахмуте сегодня выше в разы. Иногда же разница достигает и 10-ти раз.
По словам Маляр, именно российское командование не жалеет своих военных, сконцентрировав усилия, чтобы любой ценой взять Бахмут под контроль.
"Мы же взамен обороняемся и останавливаем врага от продвижения вглубь территории. К сожалению - это война, и без потерь оборона невозможна. Сохранение жизни наших бойцов - приоритет военного командования, чем военные не раз объясняли принятые решения во время публичных коммуникаций", - отметила Маляр.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам Маляр, российские оккупанты ежесуточно совершают от 40 до 50 штурмов и более 500 обстрелов в Бахмуте.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.
Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн и персональные данные редакции. Единственный домен РБК-Украина - www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.