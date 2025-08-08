Хотят домой, но боятся. Как изменились настроения беженцев относительно возвращения в Украину

Доля украинцев, желающих вернуться из-за границы, в этом году выросла до 64% - по сравнению с 55% в 2024-м. В то же время этот показатель все еще ниже, чем в 2023 году, когда намерение возвращения выражали 75% опрошенных. Такие результаты показало исследование Gradus Research.
Специалисты компании классифицируют факторы выбора на две группы: те, что стимулируют возвращение, и те, что его сдерживают.
Среди главных мотивов возвращения - эмоциональная привязанность к Украине, ностальгия, сложности адаптации за рубежом, а также ожидание поддержки в знакомой социальной среде. Самыми мощными остаются эмоциональные аргументы: люди соскучились по дому и истощены от постоянной необходимости адаптироваться.
В то же время решение оставаться связано прежде всего с ощущением стабильности за пределами Украины: более безопасная среда, более высокое качество жизни, лучшие перспективы для себя и детей, а также опасения относительно сложностей после возвращения.
По сравнению с предыдущим опросом, Gradus Research зафиксировали рост мотивирующих к возвращению факторов и частичное снижение сдерживающих.
В то же время общий индекс возвращения снизился - это свидетельствует о том, что ЕС все чаще рассматривается как долгосрочное место для жизни.
Оценку возможности возвращения существенно формирует информационный контекст. Так, во время проведения опроса в апреле 2025 года звучали сигналы о потенциальных мирных переговорах и ряд публичных проукраинских заявлений со стороны лидера США. Это могло временно усилить надежды на позитивные изменения.
"Это уже вторая волна нашего исследования относительно факторов возвращения украинцев из ЕС. Мы продолжаем следить за настроениями мигрантов, ведь это сложная и динамичная тема, которая требует регулярного анализа в условиях постоянного изменения обстоятельств - как в Украине, так и за рубежом", - отмечает основательница и директор Gradus Research, социолог Евгения Близнюк.
По ее словам, в 2025 году главной причиной, которая сдерживает возвращение, стало более высокое качество жизни за рубежом. В прошлом году на первом месте была безопасность. Именно такие исследования, подчеркивает эксперт, помогают глубже понять логику принятия решений среди украинцев и следить за динамикой изменений.
