Хотят дать Taurus? У Мерца решили засекретить данные о поставках оружия в Украину

Как пишет издание, после трех лет широкой прозрачности новое федеральное правительство, по всей видимости, снова будет держать поставки немецкого оружия на Украину в значительной степени в тайне.

"В будущем правительство Германии значительно сократит объемы сообщений о поставках систем вооружения", - сообщает издание.

Главная цель, как уточняется, "лишить агрессора военного преимущества в войне на Украине". Это часть "тактики ведения войны", направленная на сокращение общественных дебатов по поводу поставок оружия.

"Таким образом правительство канцлера Фридриха Мерца (ХДС) возвращается к практике, которая уже существовала сразу после начала войны при светофорном правительстве канцлера Олафа Шольца", - констатируют журналисты.

В июне 2022 года под давлением общественности правительство Германии приняло решение опубликовать в Интернете подробный список всех поставок оружия. На сегодняшний день все поставленное оружие и его количество указаны на сайте Бундесфера.

Например, в нем говорится, что Германия поставила 25 самоходных гаубиц, 121 танк Leopard, 1050 ударных беспилотников и 478 тысяч артиллерийских боеприпасов.

"Правительство Шольца хотело доказать, что Германия является крупнейшим поставщиком оружия на Украину после США. Последний раз список обновлялся 6 мая, в день назначения нового федерального правительства", - констатируют СМИ.

Каким образом в будущем Бундестаг будет информироваться о поставках оружия, пока не сообщается. В отличие от развертывания солдат, для этого не требуется одобрения парламента.

"Однако парламент, вероятно, будет проинформирован о поставках оружия на секретном заседании Комитета по обороне", - предполагают журналисты.

Что известно о поставках Taurus в Украину

Spiegel отмечает, что изменение курса федерального правительства также оказывает влияние на "чувствительный открытый вопрос" в политике Фридриха Мерца в отношении Украины - будет ли доставлена ​​крылатая ракета Taurus или нет.

Во время предвыборной кампании Мерц подчеркивал, что он готов поставлять оружие, но только в координации с союзниками, которые уже поставляли или имеют подобное оружие. В Европе это Франция и Великобритания.

Президент Франции Эммануэль Макрон уже заявил во вторник во время визита Мерца в Париж, отвечая на вопрос журналиста о возможной поставке немецких Taurus, что они больше не хотят говорить об этом.

"Мы будем честны с украинцами, мы пойдем навстречу их нуждам, но мы будем говорить об этом как можно меньше. Это хорошо для защиты украинцев", - сказал он.

Именно поэтому, по словам Макрона, союзники решили "не давать четкую информацию в некоторых областях".

"Мы не будем говорить о категориях и моделях оружия на каждой пресс-конференции. Потому что вполне может быть, что и российская армия услышит ответ на ваши вопросы", - добавил президент Франции.