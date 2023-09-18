"Хочу жить". ГУР провело 21 операцию через линию фронта, забирали сдавшихся военных РФ

Год назад была начата программа "Хочу жить", за это время Украина получила 25 тысяч заявок от военных России на добровольную сдачу в плен. В общей сложности сайт проекта посетили более 48 миллионов человек из России и временно оккупированных территорий Украины.

Кроме этого в России "Роскомнадзором" было заблокировано 256 доменов сайта проекта.

"За этот год мы получили более 25 тысяч заявок на сдачу в плен. Это конвертировалось в сдачу в плен 216 человек", - говорится в сообщении.

По данным Главного управления разведки, была осуществлена 21 операция по выводу военных армии страны-агрессора через линию фронта. Кроме того, есть успешные случаи перехода военнослужащих из России на сторону Украины с техникой.

Также известно, что еще 1072 человека находятся "в режиме ожидания" и остаются на связи с проектом. Они ждут в свою очередь по переводу через линию фронта.

"Стоит отметить, что после успешного проведения операции "Синица" количество обращений россиян продолжает расти. По всем каналам к нам ежедневно поступают десятки заявок от действующих военнослужащих армии России и не только", - говорится в сообщении.