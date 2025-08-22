"Хочу заслужить победу": история погибшей Кати "Мяу" Троян, которая бросила ІТ ради фронта

Во время выполнения боевого задания 5 июня 2025 года Екатерина получила тяжелое ранение. На следующий день в больнице Днепра она умерла. Ей было всего 32 года. С Екатериной попрощались в Киеве под возгласы "честь и почет нашей девочке-героине". Семья и друзья инициировали петицию для сбора голосов на присвоение ей звания Героя Украины. Сбор еще идет.

"Катя ворвалась вихрем в мою жизнь и изменила меня. Это девушка с очень непростой судьбой, которая делала свою жизнь насыщенной. Ее девиз – "Happines is a choice" (в переводе с англ. означает "счастье – это выбор"). С этой фразой она набила себе тату", – рассказывает возлюбленный Екатерины, бывший военный Алексей "Гагарин" Дух.

Ниже приводим прямую речь Алексея – воспоминания о Катерине "Мяу" Троян.

Екатерина "Мяу" Троян (фото: Instagram/aleshagagarin)

Любовь на фоне войны

Мы познакомились в интернете в 2023 году. Мне понравился ее профиль на Tinder из-за прикольной анкеты, в которой было написано: "Мой психолог посоветовал ходить на свидания, поэтому я здесь". У нас произошел "метч". Первое, что мне Катя написала: "Мне нравятся твои глаза, а еще больше – то, чем ты занимаешься". А я тогда был военным. И с этой фразы у нас все довольно быстро закрутилось.

Фактор войны повлиял на развитие отношений – это тот момент, когда ты пытаешься найти что-то хорошее вокруг себя, развивать и получать максимум. И конечно, на это повлияла сама Катя – с таким бурным и ярким характером.

У нас не было возможности много времени проводить вместе, но совместное наше время было динамичным, интересным и разнообразным. Я периодически приезжал в Киев, мы находили каждую минутку для встречи. Когда полтора месяца проходил обучение в столице, почти весь его провели вместе, съездили в Карпаты.

Екатерина и Алексей (фото: Instagram/aleshagagarin)

"Хочу заслужить победу"

Катя работала тестировщицей в международной ІТ-компании. Была яркой, очень коммуникабельной, имела много интересов: каталась на сноуборде, любила горы, даже в поход на Арарат ходила. У нее был очень хороший вкус на музыку, она постоянно делилась с друзьями треками.

В начале войны Катя уехала к тете в Египет, потом переехала в Венгрию, но не смогла наблюдать из-за границы за тем, что происходит в Украине и вернулась домой. Катя на самом деле очень сильно боялась взрывов, от них у нее был большой стресс. Но несмотря на это, она приняла решение остаться здесь.

Кроме работы, занималась волонтерством, помогала друзьям из своего сноубордского комьюнити, которые ушли на фронт. Но ей казалось, что этого мало и она пыталась быть еще ближе к войне.

Решение присоединиться к армии не было резким, оно назревало постепенно. Иногда Катя говорила об этом в шутку: "Пойду хотя бы делопроизводителем в штаб, чтобы хоть что-то больше делать". У нее был сильный, но ранимый характер, а армия – не очень комфортная структура, поэтому я ее отговаривал.

Екатерина "Мяу" Троян весной 2023 года пошла учится на оператора FPV и потом присоединилась к 82-й бригаде (фото: Instagram/aleshagagarin)

Весной 2023-го она заявила, что пойдет учиться на оператора FPV и планирует выбирать подразделение. Положа руку на сердце, честно скажу, я думал, что может ей это не зайдет обучение, не понравится. Я не очень хотел принять это, что она пойдет служить. Но отговорить ее было нереально. У нее был мощный характер: если что-то захотела, никто на нее не смог уже влиять.

Позывной "Мяу" получила еще в учебке, в ней всегда что-то было кошачье (По одной из теорий такое псевдо дали из-за того, что Катя носила панамки с кошачьими ушками, – Ред.) Катя хотела попасть в мое подразделение, но я понимал, что это будет не круто, потому что сильно начну переживать за нее, это влияло бы на мою работу. У нее друг служил в 82-й бригаде, она пошла к ним в подразделение дронов.

О тяжелых моментах на фронте она мало рассказывала, но я военный и сам понимаю, что там происходило. У нее были сложные задачи во время Курского наступления. Было трудно и морально, и физически: много часов подряд работала, переживала из-за потерь среди побратимов.

О своей мотивации Катя писала следующее: "Хочу заслужить победу, быть непосредственным разработчиком проекта "Украина" вместе с лучшей национально-сознательной командой".

Фото Кати выбрали для проекта "Женщины в армии Украины", который презентовал сам Валерий Залужный в Лондоне. Тогда журналисты указали о тысяче вылетов "Мяу", но их никто на самом деле не считал. Катя была эффективным оператором, я видел ее видео поражений. У нее была целеустремленность: если бралась за какую-то работу, то она этому отдавалась.

За полтора года активной службы она стала не просто пилотом, но и электронщиком – научилась паять и собирать оборудование, хотя не имела опыта в этом. Даже во время отдыха много времени тратила на подготовку, на то, чтобы приобрести какое-то оборудование, оттестировать его.

Катя на себя брала большую часть подразделения – в армии много людей старшего возраста, которым сложнее разобраться в новых технологиях, а IT-опыт позволял ей перепрошивать дроны, поэтому она этим активно занималась.

Фото Екатерины "Мяу" Троян было представлено в Лондоне на выставке "Женщины в армии Украины" (фото: wikipedia.org User BABENKO Anton)

Прощальное письмо

За два года отношений мы мало провели времени вместе, но много общались онлайн. Мне очень сильно не хватает той переписки. Мы всегда были на связи, благодаря сообщениям у нас было постоянное присутствие друг друга в жизни.

Именно через сообщения я узнал, что случилось горе. В четверг утром (5 июня, –Ред.) я написал Кате, но ответа долго не было. После обеда снова написал, но увидел, что сообщения не доставлены – это очень плохой знак, потому что в ее блиндаже всегда работает Starlink и есть интернет. Я набрал ее командира и тот сказал, что Катю из-за тяжелого ранения срочно везут из Краматорска в больницу Мечникова в Днепр.

Я сразу поехал к ней. Я даже предположить не мог, что это может быть последний шанс попрощаться. Думал: у нас есть хорошие возможности и связи, полечим ее здесь, отправим на реабилитацию за границу, вытащим.

В 12.20 следующего дня сердце Кати не выдержало всех реабилитационных действий и она умерла. Врачи сделали все, что можно.

Никакого предчувствия перед гибелью Кати у меня не было, разве какое-то опасение, потому что я знал, где она находилась и понимал, что что-то может произойти. Но такие мысли постоянно отгонял.

За несколько месяцев до гибели Катя оставила жене моего брата конверт, просила передать мне в случае ее смерти.

Наверное Катя тоже не имела плохого предчувствия. Прощальное письмо оставила, потому что тогда была тяжелая полоса – погибло несколько побратимов подряд. Она понимала, что может произойти.

Мы даже в шутку говорили о возможности гибели, когда я еще был военным, а она гражданская. Что было бы целесообразно научиться писать завещания, оставить пожелания относительно похорон. Но в то же время Катя ничего этого не сделала, думаю, у нее не было плохих мыслей.

Екатерина накануне гибели оставила прощальное письмо Алексею (фото: Instagram/aleshagagarin)

В память о Кате

Я всегда мир ощущаю в двух плоскостях. Первое – эмоциональное восприятие, второе – умом. Поэтому понимаю, что уже ничего нельзя изменить, но с эмоциональной стороны – трудно. Смириться и принять это, пока не мне удается.

С Катей мы много говорили об общих друзьях, которые погибли. О том, кто из них получил звание Героя Украины. Считаю, что для погибших защитников должна быть отдельная награда, которая не зависит от сбора подписей. Потому что кто-то имеет много друзей и благодаря им, может получить звание Героя, а кто-то преданно воевал, но о нем мало кто знает.

На жизнь после войны у Кати было много планов: от восстановления Украины и превращения в мощное государство, до создания семьи и рождения детей. Она хотела остаться жить в Украине.

Для меня самое главное, чтобы Катя была в моей памяти и памяти родственников, друзей. Чтобы ее вспоминали знакомые на событиях, к которым она была причастна. Уверен, что друзья из сноуборд-комьюнити при встречах это делают.

Гибель Кати должна быть напоминанием нам всем, что не имеем права останавливаться и должны закончить эту войну победой. Когда теряешь самых близких, сильнее понимаешь цену будущего.

Катя – это олицетворение нашей Украины, нашей борьбы. Она отдала свою жизнь ради страны. Ее история – это сочетание милой яркой девочки, которая умела наслаждаться жизнью, и другой ее стороны – настоящего воина. Возможно, пафосно прозвучит, но это настоящая украинка.

Родные и друзья инициировали петицию о присвоении Екатерине "Мяу" Троян звания Героя Украины (фото: Instagram/aleshagagarin)