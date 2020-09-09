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Кулеба: хочу почути позицію білоруської опозиції щодо агресії Росії в Україні

Київ, Середа 09 вересня 2020 12:16
Кулеба: хочу почути позицію білоруської опозиції щодо агресії Росії в Україні
Фото: Дмитро Кулеба (radiosvoboda.org)
Автор: РБК-Україна

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що хоче почути від представників білоруської опозиції позиції по Україні. Він зазначив, що лише раз чув вислів Світлани Тихановскої щодо статусу Криму.

Про це глава МЗС розповів в інтерв'ю UNN.

Кулеба підкреслив, що у численних заявах опозиція в Білорусі лише позитивно висловлюється щодо Росії, "розраховує на дружні стосунки з нею". Також міністр нагадав, що чинна білоруська влада нелояльно поводила себе щодо України з початку російської агресії в 2014 році.

"Було б дуже корисно, якби вони висловили своє ставлення до України, про те, як вони будуть оцінювати і ставитися до російської агресії проти нашої держави, до незаконної окупації українських територій. Це дуже прості заяви, які можуть прозвучати і стати чітким сигналом для України", - заявив Кулеба.

Екс-кандидат у президенти Білорусі Світлана Тихановская заявила, що "Крим "de jure" український, а "de facto" – російський".

Раніше Кулеба прокоментував в'їзд в Україну членів Координаційної ради білоруської опозиції Антон Роднєнкова та Івана Кравцова.

Також повідомлялося, що був відкладений розмова між Кулебою і главою МЗС Росії Лавровим щодо ситуації на Донбасі після недільних обстрілів.

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Новини України Політика БілорусьоппозицияДмитро Кулеба
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