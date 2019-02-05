Хочеться подивитися на свій рівень на Кубку світу з біатлону, - Бех

Юна спорсменка отримала можливість виступити за збірну України

Биатлонистка Катерина Бех прокомментировала возможность выступления за сборную Украины на последнем этапе Кубка мира в норвежском Холменколлене. Cлова спорсменки приводит UA:Біатлон.

Ранее 20-летняя украинка оформила золотой дубль на юношеском чемпионате мира, выиграв спринт и гонку преследования.

"В принципе, я готова. Хочется посмотреть на свой уровень по сравнению с женщинами. Конечно, жутко немного. Но я стремлюсь к спорту высших достижений, поэтому необходимо пробовать что-то новое", - сказала спорсменка.

Бех набрала больше всего очков на турнире, вследствие чего добилась квоты от IBU на выступление на Кубке мира. Однако окончательно решение о ее выступлении за сборную будет принимать Федерация биатлона Украины. Квота не может распространяться на других представительниц украинской сборной, поэтому Федерация может либо заявить Бех, либо не заявлять никого.

Завершающий этап Кубка мира в норвежском Холменколлене пройдет с 21 по 24 марта.

Напомним, ранее Бех представляла команду России. Она и еще две биатлонистки в прошлом году получили право выступать за юниорскую сборную Украины по биатлону.