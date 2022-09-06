Хоче керувати ще 15 років. Кадиров передумав іти з посади глави Чечні

Глава Чечні Рамзан Кадиров, який раніше заявив про намір піти зі своєї посади у "безстрокову відпустку", продовжить і надалі керувати республікою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram політика.
Він розповів про те, що у РФ були керівники регіонів, які сиділи в своїх кріслах більше 25 років.
"Рекорд, як з'ясовується, становить 27 років. Тому тепер я вирішив піти на побиття чинного рекорду. Подивимося, може я обійду цей показник", - зазначив Кадиров.
До слова, він фактично керує Чечнею з 2007 - 15 років.
Нагадаємо, 3 вересня Кадиров записав звернення, в якому поскаржився на старість та висловив бажання піти у безстрокову відпустку з поста глави Чечні.
Згодом кремлівські пропагандисти почали писати про те, що він може очолити Росгвардію.
Своєю чергою речник президента РФ Дмитро Пєсков прокоментував слова Кадирова, але нічого конкретного не сказав.
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