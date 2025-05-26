Хотим заработать на отстройке: Туск сделал откровенное заявление по восстановлению Украины

Польша планирует модернизировать инфраструктуру логистического узла "Славкув". Это увеличит перевалочную мощность для обслуживания грузопотоков в украинском направлении и станет "золотой сделкой" для Варшавы.
Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Polskie Radio.
"Я скажу без преувеличения, что здесь, в Славкуве в Силезии, у нас будет самый большой логистический центр такого типа в Европе. Речь идет не только о побитии рекордов (...) это также будет "золотая сделка" для Польши", - заявил Туск.
По его словам, Польша хочет помочь Украине в восстановлении и также заработать на этом.
"Ничего плохого в том, чтобы так сказать: мы хотим заработать большие деньги для Польши на восстановлении Украины. Мы хотим помочь, но мы также хотим на этом заработать, и для этого нужен этот специальный хаб. (...) Не должно быть так, как было раньше, когда все были привлечены, включая Польшу, - я говорю о войне в Ираке, - а потом крупнейшие зарабатывали на восстановлении, а Польша осталась ни с чем", - пояснил он.
Кроме этого Туск считает, что евротерминал "Славкув", который находится на юго-западе Польши, после окончания войны РФ против Украины станет перегрузочным центром для товаров из Азии и Китая.
"Это большой логистический проект, крупнейший сухой порт... Мы вступаем во второй этап инвестиций в расширение этого евротерминала. У нас есть еще несколько таких этапов - третий, четвертый и пятый. Весь этот проект оценивается в более миллиарда евро", - добавил президент Агентства промышленного развития Войцех Балчун.
Стоит напомнить, что осенью прошлого года премьер-министр Италии Джорджия Мелони объявила о проведении Конференции по восстановлению Украины. Она состоится в Риме 10-11 июля 2025 года.
Ранее Всемирный банк оценил потребности Украины в восстановлении после российского вторжения в 411 млрд долларов. Это выше по сравнению с предыдущей оценкой 349 млрд долларов, представленной в сентябре 2022 года. Также стоит заметить, что из-за российского вторжения эта сумма постоянно меняется.
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