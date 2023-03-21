Хотим построить один из самых мощных ОПК. Кабмин начал реформу "Укроборонпрома", - Шмыгаль

"Сегодня правительство начинает превращение государственного концерна "Укроборонпром" в акционерное общество "Украинская оборонная промышленность". Это не просто смена вывески, это реформа, которая готовилась длительное время еще до начала полномасштабного вторжения России", - сказал он.

По словам премьера, сейчас Украине как никогда нужна эффективность в оборонно-промышленном комплексе.

Шмыгаль отметил, что следует ввести корпоративную модель управления. Также необходимо создать условия для привлечения инвестиций в производство оружия, техники и амуниции. По его словам, соответствующие изменения позволят усилить взаимодействие с западными союзниками Украины.

"Мы хотим построить в Украине один из самых мощных оборонно-промышленных комплексов в мире. Это нужно, прежде всего, для нашей безопасности, но также будет способствовать экономическому развитию и восстановлению украинской экономики", - добавил премьер-министр.

После заседания правительства представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук сообщил, что Кабмин образовал акционерное общество "Украинская оборонная промышленность" путем преобразования "Укроборонпрома". Отметим, что 100% его акций принадлежат государству.

Также был установлен уставный капитал общества в размере 237 млн 071 тысяч гривен, который формируется за счет имущества государственного концерна "Укроборонпром".

Напомним, "Укроборонпром" впервые за время независимости начал производить 125-мм снаряды для танковой пушки.

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