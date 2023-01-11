Хочет сбежать. Оккупант жалуется, что его могут перебросить под Херсон (перехват)

Оккупант рассказал, что он ждет, когда ему разрешат отправиться в Россию для того, чтобы там сбежать в Печенгу (Мурманская область).

"Там нас в Россию вывозят на переформирование, потом под Херсон. И я думаю, если в России все получится, то я больше не поеду уже, попытаюсь петлянуть", - добавил он.

По его словам, в других батальонах солдатам РФ разрешают отправиться домой по истечению срока контракта, но в его 200 бригаде "ничего никто не хочет делать".

"Если хотят под Херсон перебрасывать, то там вообще попа полная", - рассказал оккупант.