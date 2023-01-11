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Хочет сбежать. Оккупант жалуется, что его могут перебросить под Херсон (перехват)

Иллюстративное фото: оккупант жалуется, что его могут перебросить под Херсон (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российский солдат боится, что его могут перебросить под Херсон, поэтому он планирует побег.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на перехват телефонного разговора, который обнародовало Главное управление разведки Минобороны Украины.

Оккупант рассказал, что он ждет, когда ему разрешат отправиться в Россию для того, чтобы там сбежать в Печенгу (Мурманская область).

"Там нас в Россию вывозят на переформирование, потом под Херсон. И я думаю, если в России все получится, то я больше не поеду уже, попытаюсь петлянуть", - добавил он.

По его словам, в других батальонах солдатам РФ разрешают отправиться домой по истечению срока контракта, но в его 200 бригаде "ничего никто не хочет делать".

"Если хотят под Херсон перебрасывать, то там вообще попа полная", - рассказал оккупант.

Напомним, ранее руководитель пресс-центра сил обороны Таврийского направления Евгений Ерин заявлял, что россияне готовятся к наступлению украинских военных на юге.

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