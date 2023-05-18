Хочет рекомендаций ЕС. Финляндия не предоставила убежище россиянам, сбежавшим от мобилизации

Более 1000 россиян сбежали от мобилизации в Финляндию и попросили об убежище. Однако страна его не предоставила и обратилась за рекомендациями в ЕС.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление директора иммиграционной службы Министерства внутренних дел Финляндии Санны Суттер, которое приводит Yle.
"1109 граждан России до сих пор просят убежища у Финляндии во избежание мобилизации в РФ. Мы не смогли принять решение о предоставлении убежища", - сказала Суттер.
Финляндия приняла ходатайство о предоставлении убежища от бежавших от мобилизации россиян, однако страна решила обратиться за указаниями и рекомендациями в ЕС.
Отмечается, что пока неясно, когда ЕС сможет сформировать конкретные рекомендации для такого случая.
Напомним, что, по мнению экономистов Банка России, приказ президента Владимира Путина о призыве 300 тысяч человек для участия в боевых действиях в Украине подорвал доверие потребителей и деловую активность.
Глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис заявлял, что Литва не будет принимать убегающих из страны граждан России для того, чтобы избежать мобилизации. Они должны принять свою ответственность за войну против Украины.
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