Хочет рекомендаций ЕС. Финляндия не предоставила убежище россиянам, сбежавшим от мобилизации

Более 1000 россиян сбежали от мобилизации в Финляндию и попросили об убежище. Однако страна его не предоставила и обратилась за рекомендациями в ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление директора иммиграционной службы Министерства внутренних дел Финляндии Санны Суттер , которое приводит Yle.

"1109 граждан России до сих пор просят убежища у Финляндии во избежание мобилизации в РФ. Мы не смогли принять решение о предоставлении убежища", - сказала Суттер.

Финляндия приняла ходатайство о предоставлении убежища от бежавших от мобилизации россиян, однако страна решила обратиться за указаниями и рекомендациями в ЕС.

Отмечается, что пока неясно, когда ЕС сможет сформировать конкретные рекомендации для такого случая.