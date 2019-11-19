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У Хмельницькій області сталася ДТП за участі маршрутки, є жертви

Новини » Надзвичайні події     19.11.2019 - 13:01
У Хмельницькій області сталася ДТП за участі маршрутки, є жертви
Фото: місце ДТП (npu.gov.ua)

Загинули двоє людей

У Хмельницькій області сталася дорожньо-транспортна пригода (ДТП) із загиблими за участю легкового авто та маршрутного мікроавтобуса. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Хмельницької області.

Унаслідок аварії дві людини загинули і ще 11 були доставлені до лікарні на обстеження.

ДТП сталася 19 листопада о 07:50 годині на автодорозі сполученням Житомир - Чернівці. Поблизу села Ганнівка Дунаєвецького району зіткнулися легковий автомобіль марки КІА Сеrato та маршрутний пасажирський мікроавтобус "Мерседес Спринтер", який прямував за сполученням Панасівка-Дунаївці-Хмельницький.

Внаслідок ДТП водій та пасажир легковика, дані яких наразі встановлюються, загинули на місці події. Ще одна пасажирка КІА Сеrato у важкому стані доставлена до обласної лікарні.

"11 людей, які їхали у маршрутному мікроавтобусі, в тому числі і водій, були доставлені до медичних закладів для обстеження. Попередньо відомо, що п’ятеро з них отримали різні тілесні ушкодження, у однієї з пасажирок зламана рука", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в ніч на 18 листопада на роздоріжжі сіл Євтодфія і Мирони в Одеській області сталася дорожньо-транспортна пригода (ДТП), в результаті якої загинула людина і ще один травмувався.

Раніше в Одесі сталася ДТП з автомобілем швидкої допомоги.

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