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У Хмельницькій області сталась стрілянина під час фіксації забруднення водойми

Новини » Надзвичайні події     02.03.2020 - 14:36
У Хмельницькій області сталась стрілянина під час фіксації забруднення водойми
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Нині уся надана заявниками інформація перевіряється у рамках кримінального провадження

У Хмельницькій області неподалік смт Понінок під час фіксації людьми забруднення водойми сталась стрілянина. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу поліції.

Попередньо встановлено, що кілька жителів селища Першотравенська (Житомирська область) уночі з 29 лютого на 1 березня знаходились неподалік смт Понінок на березі річки Хомора з метою виявлення та фіксації фактів викиду шкідливих речовин у водойму місцевим підприємством.

Після того, як вони зняли відповідне відео та повернулись до свого автомобіля, заявники почули постріл зі сторони транспортного засобу, що знаходився неподалік.

"Нині уся надана заявниками інформація перевіряється у рамках кримінального провадження. Попередня правова кваліфікація події - ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у місті Пустомити (Львівська область) на вулиці Садовій сталась стрілянина, внаслідок чого загинула дівчина та постраждав чоловік. На території Львівської області введено поліцейську операцію.

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