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У Львівській області сталась стрілянина, введено поліцейську операцію

Новини » Надзвичайні події     02.03.2020 - 11:06
У Львівській області сталась стрілянина, введено поліцейську операцію
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

В результаті стрілянини у Львівській області загинула дівчина та отримав поранення чоловік

У місті Пустомити (Львівська область) на вулиці Садовій сталась стрілянина, внаслідок чого загинула дівчина та постраждав чоловік. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу поліції.

Як зазначається, житель Харківської області вистрілив у голову своїй знайомій, 22-річній мешканці міста Яворів, а також поранив очевидця події, котрий кинувся на допомогу дівчині. Дівчина померла у "швидкій", а чоловіка було госпіталізовано.

Зловмисник втік на мікроавтобусі "Фольксваген Т5". На території Львівської області введено поліцейську операцію, до розшуку та затримання зловмисника.

Слідчі відкрили кримінальні провадження за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) КК України та ч.2 ст.15, п.1 ч.2 ст.115 (замах на вбивство) КК України. Максимальне покарання, що загрожує зловмиснику - довічне позбавлення волі.

"Увага! За підозрою у вчиненні вбивства та замаху на вбивство розшукується Тур Віктор Васильович, 1963 року народження, житель Харківської області. Прикмети: зріст близько 170 см, шатен, носить бороду. Одягнений у довгу коричневу шкіряну куртку, темно-синій светр та темні штани", - повідомили у поліції.

Нагадаємо, в одному із сіл Тальнівського району (Черкаська область) п'яний чоловік влаштував стрілянину з автомата.

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