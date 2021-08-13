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У Хмельницькій області засудили 71-річного чоловіка за отримання "карантинних" 8 тисяч гривень

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П'ятниця 13 серпня 2021 15:41
У Хмельницькій області засудили 71-річного чоловіка за отримання "карантинних" 8 тисяч гривень Фото: чоловіка засудили за отримання карантинних 8 тисяч гривень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

У Хмельницькій області 71-річний чоловік незаконно отримав "карантинні" 8 тисяч гривень. Його засудили до 3 років позбавлення волі з випробувальним терміном 1 рік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рішення Нетішинського міського суду.

Літній чоловік в період дії "червоної" зони карантину працював і отримував зарплату в повному обсязі. Таким чином не мав права претендувати на матеріальну допомогу.

Однак він все одно подав заяви і незаконно отримав 8 тисяч гривень з державного бюджету.

"Визнати винним у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.3 СТ. 190 КК України та призначити йому покарання у вигляді 3 років позбавлення волі. На підставі ст.75 КК України звільнити від відбування покарання з випробуванням строком на 1 (один) рік", - йдеться в рішенні суду.

Стаття 75 КК України передбачає те, що винний пішов на угоду зі слідством або ж визнав провину.

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