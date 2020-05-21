У Хмельницькій області через зсув ґрунту загинула людина

У Хмельницькій області через зсув ґрунту каналізаційного колектору під завалом опинилося 2 особи. Рятувальники повідомляють, що одна людина загинула, а одна постраждала.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Зазначається, що одну особу врятували та передали працівникам швидкої медичної допомоги. Другій особі було проведено реанімаційні заходи (результату не дали). Працівниками ШМД констатовано смерть.

"21 травня о 16:21 у м. Старокостянтинів, під час проведення ремонтних робіт каналізаційного колектору, стався зсув грунту, внаслідок чого під завалом опинилося 2 особи, яких рятувальниками ДСНС піднято на поверхню. Від ДСНС залучалося 6 осіб та 1 од. техніки.", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, рятувальники припинили роботу з розбору уламків частково зруйнованого багатоповерхового будинку в Одесі. Існує загроза повторного обвалення. Місцезнаходження всіх мешканців будинку встановлено. Попередньо, в результаті обвалу ніхто не постраждав.

Як повідомляло РБК-Україна, 18 травня близько 16:20 в Одесі стався обвал стіни чотириповерхового будинку по вулиці Торговій, 20. Спочатку повідомлялося, що обвал міг статися через вибух в результаті витоку газу.