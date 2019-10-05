У Хмельницькій області вантажівка протаранила швидку, є постраждалі

У п'ятницю, 4 жовтня, у Кам'янці-Подільському (Хмельницька область) сталася дорожньо-транспортна пригода за участі швидкої та вантажівки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції області.

За даними правоохоронців, близько 17:27 на перехресті проспекту Грушевського та вулиці Черняховського сталося зіткнення вантажного автомобіля DAF та автомобіля швидкої допомоги. За кермом вантажівки перебував 44-річний громадянин Болгарії.

В результаті зіткнення транспортних засобів постраждали 44-річний водій швидкої, 19-річна фельдшер та 61-річна лікар. Фельдшер та водій отримали черепно-мозкову травму, а лікар була госпіталізована до реанімації з черепно-мозковою травмою, переломом ребер та політравмою.

Зазначається, що водій вантажівки трав не отримав та був затриманий правоохоронцями. За фактом події поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил дорожнього руху). Тривають слідчі дії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ввечері 4 жовтня у Харкові сталося зіткнення легкового автомоблія та швидкої. В результаті ДТП постраждали водій, фельдшер та санітарка швидкої. Швидка рухалася з проблисковими маячками.

Також РБК-Україна писало, що у Львівській області сталася ДТП за участі маршрутки та вантажівки. В результаті інциденту постраждали щонайменше 10 людей.