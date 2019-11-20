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У Хмельницькій області в ДТП з мікроавтобусом постраждали дві людини

Новини » Надзвичайні події     20.11.2019 - 01:01
У Хмельницькій області в ДТП з мікроавтобусом постраждали дві людини
Фото: місце аварії (facebook.com/policia.Khmelnytskoi.oblasti)

У водія в крові були 2,5 проміле алкоголя

У Хмельницькій області сталася дорожньо-транспортна пригода (ДТП) неподалік села Западинці Красилівського району, унаслідок якої постраждали двоє людей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції.

Зазначається, що за попередніми даними, 57-річний житель міста Красилова, керуючи автомобілем "Рено Докер", не врахував дорожньої обстановки, виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив бокове зіткнення з мікроавтобусом "Рено Мастер".

У мікроавтобусі знаходилась родина з трьох осіб, в тому числі і дитина. Внаслідок ДТП водій автомобіля "Рено Мастер" отримав тілесні ушкодження, йому була надана медична допомога без госпіталізації. Дружина та дитина за медичною допомогою наразі не зверталися.

Водій автомобіля "Рено Докер" проходить медичне обстеження. Під час обстеження чоловіка на стан алкогольного сп’яніння лікарі зафіксували наявність в його організмі 2,5 проміле алкоголю. Слідчі з’ясовують усі обставини ДТП.

Фото: місце аварії (facebook.com/policia.Khmelnytskoi.oblasti)

Раніше повідомлялося, що у Хмельницькій області сталася дорожньо-транспортна пригода (ДТП) із загиблими за участю легкового авто та маршрутного мікроавтобуса.

Нагадаємо, поблизу Івано-Франківська сталася дорожньо-транспортна пригода (ДТП), унаслідок якої постраждали четверо людей.

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