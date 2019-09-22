У Хмельницькій області автомобіль в'їхав в електроопору, є жертви

У Хмельницькій області вночі 22 вересня легковий автомобіль зіткнувся з електроопорою, в результаті чого загинули 4 людини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку поліції області у Facebook.

Як повідомляється, близько 02:00 ночі 25-річний водій автомобіля Ford Mondeo, рухаючись автодорогою поблизу села Новосілка у нетверезому стані, не впорався з керуванням та допустив зіткнення з електроопорою. Після зіткнення транспортний засіб перекинувся.

В результаті дорожньо-транспортної пригоди загинули 4 пасажири 1985, 1991, 1998 та 2001 років народження, які сиділи на задньому сидінні автомобіля. Усі загиблі були жителями Хмельницької області. Також внаслідок ДТП постраждав водій, якого з травмами було госпіталізовано. Ще один пасажир не постраждав.

"За даним фактом відкрите кримінальне провадження за ч. 3 статті 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами)", - додали у відомстві.

Водію загрожує покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами.

Нагадаємо, у суботу, 21 вересня, під Одесою сталася ДТП з участю вантажівки та переповненої маршрутки. В результаті аварії загинули 9 осіб, ще четверо отримали різні пошкодження. Всі постраждалі були госпіталізовані для надання медичної допомоги.

Також РБК-Україна писало, що у Миргороді вночі 21 вересня сталася потрійна ДТП з участю легкового автомобіля, вантажівки та мікроавтобуса. Жертвами інциденту стали 2 людини, ще двоє постраждали.