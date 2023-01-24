В Хмельницком остановили движение троллейбусов: что произошло

В Хмельницком остановили движение троллейбусов из-за отсутствия напряжения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Электротранс".
"Из-за отсутствия напряжения в разных микроонах города движение троллейбусов невозможно, к сожалению", - сказано в сообщении.
Как сообщалось ранее, в Днепре приостановили работу электротранспорта до 26 января.
Тем временем во Львовской области ввели спецграфик аварийных отключений электроэнергии.
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