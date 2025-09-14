В Хмельницком осужден организатор схемы незаконной продажи гуманитарных автомобилей

Так, судебное разбирательство состоялось в открытом заседании с участием председательствующего судьи, секретаря, прокурора, обвиняемого и его защитника. Дело рассматривалось на основании соглашения о признании виновности, заключенного 28 мая 2025 года между Грабнером Олегом Сергеевичем и прокурором Хмельницкой областной прокуратуры.

Детали дела

Грабнер Олег Сергеевич, соучредитель благотворительной организации "Реабилитация и Возрождение", организовал схему незаконной продажи автомобилей, которые были ввезены в Украину как гуманитарная помощь во время военного положения.

Согласно расследованию, с октября 2023 года он создал организованную группу, к которой привлек двух соучастников. Группа занималась продажей транспортных средств, полученных от иностранных доноров для нужд ВСУ, путем заключения мнимых сделок, скрывающих фактическую куплю-продажу.

В частности, установлено, что в марте 2024 года обвиняемые продали два автомобиля марки KIA Sorento за 219 100 гривен и 5500 долларов (эквивалент 225 663 гривен) соответственно, а также пять других автомобилей (Opel Vivaro, Volkswagen Passat, Toyota RAV 4, Mercedes-Benz ML 400) на общую сумму 890 981,75 гривен. Все транспортные средства были задекларированы как гуманитарная помощь и, в соответствии с законодательством Украины, не подлежали продаже.

Грабнер Олег Сергеевич признал свою вину в полном объеме и заключил соглашение о признании виновности. Суд квалифицировал его действия по ч. 3 ст. 201-2 УК Украины (продажа гуманитарной помощи с целью получения прибыли, совершенная организованной группой в значительном размере во время военного положения).

С учетом чистосердечного раскаяния, активного содействия раскрытию преступления и других смягчающих обстоятельств, суд применил ст. 69 УК Украины и назначил наказание в виде штрафа в размере 204 тыс. гривен, конфискации имущества (кроме жилья) и лишения права занимать должности в органах государственной власти, местного самоуправления, благотворительных фондах и общественных организациях на 2 года.

Кроме того, обвиняемый обязался в течение 15 календарных дней перечислить 100 тыс. гривен на поддержку Вооруженных Сил Украины.