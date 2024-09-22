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В Хмельницком и области были слышны взрывы, в регионе фиксировали "Шахеды"

Фото: в Хмельницком раздались звуки взрывов из-за атаки "Шахедов" (коллаж РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

В районе города Хмельницкий в ночь на 22 сентября прогремели взрывы. В это время в области продолжается воздушная тревога из-за угрозы вражеских атак с применением дронов-камикадзе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне Хмельницький".

Отмечается, что взрывы в Хмельницком были слышны около 03:12. Между тем, в хмельницких пабликах информировали о взрыве в области незадолго до этого.

В пресс-службе Воздушных сил ВСУ ранее около 02.45 предупреждали о возможной работе противовоздушной обороны в Староконстантинове Хмельницкой области. Это связано с фиксацией "Шахедов" в регионе.

Так, ранее ударные беспилотники были замечены на юге Хмельницкой области и вражеские дроны двигались на запад. А по состоянию на 03:27 фиксировалось движение "Шахедов" в Хмельницкой области также на запад.

Добавим, по данным мониторинговых групп, "Шахед" направляется к Староконстантинову, и вскоре может быть громко из-за работы ПВО.

И скоро об этом заявили в Воздушных силах, призвав местных жителей находиться в укрытиях.

"Внимание! БпЛА Хмельницкая область в районе Староконстантинова возможна работа ПВО, находитесь в укрытиях!" – говорится в объявлении военных в 03.31.

Дроновая атака ночью

Напомним, вечером 21 сентября был зафиксирован запуск противником дронов-камикадзе для очередной атаки по Украине. Из-за "Шахедов" была объявлена воздушная тревога в ряде областей.

Примерно в половине двенадцатого стало известно о работе ПВО в Киевской области из-за вражеских беспилотников.

А около полуночи воздушная тревога была объявлена ​​также в Киеве из-за угрозы "Шахедов". Она длилась около двадцати пяти минут.

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ХмельницкийХмельницкая областьВзрывыАтака дронов