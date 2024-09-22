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В Киеве объявили воздушную тревогу из-за "Шахедов" (обновлено)

Киев, Воскресенье 22 сентября 2024 00:00
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В Киеве объявили воздушную тревогу из-за "Шахедов" (обновлено) Фото: в Киеве объявили воздушную тревогу (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

В Киеве поздно вечером в субботу, 21 сентября, была объявлена воздушная тревога. Причиной является угроза атаки противника с применением ударных беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию (КГВА).

Сигнал тревоги раздался в столице около 23:52. Жителей Киева призвали находиться в укрытиях до завершения тревоги.

Перед тем в Воздушных силах предупредили о возможной работе ПВО через "Шахеды", двигавшиеся в сторону Броваров в Киевской области.

"БпЛА Киевская область в направлении Броваров - возможна работа ПВО, будьте в укрытиях", - говорилось в сообщении военных.

В Киеве объявили воздушную тревогу из-за &quot;Шахедов&quot; (обновлено)

Обновлено: отмена тревоги

Около 00:25 в КГВА заявили, что в столице объявлено об отбое угрозы вражеских воздушных атак.

Атака "Шахедов"

Ранее сообщалось, что вечером 21 сентября был зафиксирован запуск российскими захватчиками дронов-камикадзе для очередной атаки по Украине. Из-за "Шахедов" была объявлена воздушная тревога в ряде областей.

Добавим, что вражеские воздушніе цели были замечены в небе над несколькими регионами как на севере и в центре страны, так и на юге и востоке.

А примерно в половине двенадцатого стало известно о работе ПВО в Киевской области из-за беспилотников противника.

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Киев Воздушная тревога Атака дронов
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