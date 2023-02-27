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В Хмельницком прозвучали взрывы, - ОВА

Фото: глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий (adm-km.gov.ua)
Автор: Константин Широкун

В Хмельницком сегодня ночью, 27 февраля, во время воздушной тревоги прозвучал взрыв.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Хмельницкой ОВА Сергея Гамалия.

По словам главы Хмельницкой ОВА, подробности произошедшего, причины и последствия взрыва будут сообщены позже. В регионе несколько часов "звучит" воздушная тревога, которая связана с атакой дронов-камикадзе на северные и западные регионы Украины.

Обновлено (2:36)

По словам главы ОВА, в областном центре прозвучал повторный взрыв. Жителей города призывают оставаться в укрытиях до окончания воздушной тревоги.

Мэр города Александр Симчишин также подтвердил взрыв на территории громады.

Ранее сообщалось, что в Киеве и ряде областей Украины в ночь на понедельник, 27 февраля, объявили воздушную тревогу. Россияне запустили дроны со стороны Черниговской области. Также в ряде регионов сообщается о работе ПВО.

Напомним, что 18 февраля Хмельницкий подвергся ракетному удару во время утренней атаки россиян. Как сообщил мэр города Александр Симчишин, из-за удара по Хмельницкому были повреждены 3 учебных заведения и около 10 многоэтажных жилых домов, в которых разрушены окна и балконы.

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