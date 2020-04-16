У Хмельницькому на Великдень у церков чергуватимуть правоохоронці

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У Хмельницькому на свята закриють всі продуктові магазини

У неділю, 19 квітня, у Хмельницькому біля кожної церкви чергуватимуть правоохоронці, які будуть стежити за дотриманням карантину. Про це повідомив заступник міського голови Володимир Гончарук, передають місцеві ЗМІ.

За його словами, відбулася зустріч міської влади з представниками всіх релігійних конфесій, під час якої сторони погодилися щодо необхідності зменшити соціальний контакт під час святкування Великодня.

"У кожної церкви будуть чергувати правоохоронні органи і закликати людей, які прийдуть освячувати кошика, повертатися додому і там прийняти духовне освячення за допомогою онлайн-трансляції", - заявив він.

При цьому він додав, що під час церковних служб у храмах можуть перебувати не більше десяти осіб.

Крім того, у Хмельницькому на Великдень закриють всі продуктові магазини. Працювати будуть тільки аптеки та АЗС.

У вихідні дні, з 17:00 18 квітня до 00:00 20 квітня, громадський транспорт буде перевозити тільки медиків та працівників критичної інфраструктури.

Нагадаємо, на Великдень у Київській області посилюють карантин. Так, людей просять обмежити пересування з 18 по 21 квітня.

Крім того, жителі Маріуполя масово порушили карантин, і штурмували супермаркет. Інцидент стався після того, як торгова мережа влаштувала розпродаж на честь відкриття нового магазину.