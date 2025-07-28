В Хмельницкой области второй раз за утро прогремели взрывы из-за угрозы "Кинжалов"

Что известно о МиГ-31К

МиГ-31К - это российский истребитель, адаптированный для запуска гиперзвуковых ракет "Кинжал". Самолет способен развивать скорость более 3000 км/ч и нести одну ракету под фюзеляжем. Ракета "Кинжал" может лететь со скоростью до 12 000 км/ч и поражать цели на расстоянии до 2000 км.

Из-за сложной траектории ее трудно перехватить, однако украинские системы ПВО, в частности Patriot, уже неоднократно успешно сбивали эти ракеты. Взлет МиГ-31К обычно сопровождается воздушной тревогой по всей Украине.

Массированный обстрел Украины 28 июля

Сегодня ночью, 28 июля, российские войска совершили очередной массированный обстрел Украины с использованием ударных дронов и ракет различных типов.

Под вражеским ударом находилась Хмельницкая область, в Староконстантинове несколько раз за ночь раздавались взрывы.

Также ночью прозвучала серия взрывов в Киеве. Впоследствии стало известно, что в Дарницком районе несколько человек получили ранения, повреждены многоэтажки.

Кроме того, взрывы раздавались и в Кропивницком, в городе возник пожар, взрывной волной повреждено помещение областной филармонии. Предварительно, никто не пострадал.

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