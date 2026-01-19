В Хмельницкой области произошло землетрясение: что известно о подземных толчках

По данным специалистов, землетрясение зафиксировали в 04:26 в пределах Новоушицкой территориальной общины Каменец-Подольского района. Магнитуда составила 1,5 по шкале Рихтера, глубина залегания очага - около 1 километра.

В центре специального контроля отмечают, что по классификации это землетрясение относится к неощутимым и не представляет угрозы для населения.

В то же время в случае, если жители чувствовали подземные толчки, их просят сообщить об этом через специальную форму на сайте учреждения для уточнения параметров землетрясения.



Месторасположение источника землетрясения (карта: gcsk.gov.ua)