В Хмельницкой области произошло землетрясение: что известно о подземных толчках

В Украине зафиксировали землетрясение. Подземные толчки произошли рано утром 19 января на территории Хмельницкой области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главный центр специального контроля.
По данным специалистов, землетрясение зафиксировали в 04:26 в пределах Новоушицкой территориальной общины Каменец-Подольского района. Магнитуда составила 1,5 по шкале Рихтера, глубина залегания очага - около 1 километра.
В центре специального контроля отмечают, что по классификации это землетрясение относится к неощутимым и не представляет угрозы для населения.
В то же время в случае, если жители чувствовали подземные толчки, их просят сообщить об этом через специальную форму на сайте учреждения для уточнения параметров землетрясения.
Месторасположение источника землетрясения (карта: gcsk.gov.ua)
Ранее РБК-Украина писало о землетрясении, которое 15 декабря зафиксировали в Черновицкой области. Подземные толчки магнитудой 2,2 произошли на глубине 2 км в Днестровском районе и были классифицированы как еле ощутимые. Также отмечается, что это было шестое землетрясение в Украине в декабре 2025 года.
Также мы рассказывали о сейсмической ситуации в Украине и рисках землетрясений. Ученый Института геофизики им. С.И. Субботина НАН Украины Дмитрий Гринь объясняет, что большая часть страны является геологически стабильной, но отдельные регионы - в частности Карпаты, юг, запад и Крым - могут испытывать толчки силой до 7 баллов, преимущественно из-за влияния румынской зоны Вранча. Такие землетрясения могут произойти до 2027 года. Рост количества зафиксированных землетрясений связан с лучшим оборудованием, а не реальной угрозой.