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В Хмельницкой области сотрудники ТЦК вломились в частный дом: реакция военкомата

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Понедельник 03 июля 2023 16:40
В Хмельницкой области сотрудники ТЦК вломились в частный дом: реакция военкомата Фото: в Хмельницкой области сотрудники ТЦК вломились в частный дом (facebook.com/gazetadp)
Автор: Иван Носальский

Хмельницкий областной территориальный центр комплектования проведет проверку своих сотрудников, которые вломились в частный дом одного из местных жителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Хмельницкого областного ТЦК.

"В сети Интернет распространяется информация о возможных противоправных действиях со стороны одного из военнослужащих отдела Хмельницкого районного ТЦК и СП! В данном случае назначена служебная проверка по результатам которой будет принято справедливое решение, о чем будет сообщено дополнительно", - сказано в сообщении.

При этом в ТЦК подчеркнули, что осуждают физическое насилие любого рода. Там пообещали в кратчайшие сроки установить подробности и принять все необходимые решения.

Скандал в Хмельницкой области

Напомним, вчера в сети начали распространять видео, на котором сотрудники Хмельницкого областного ТЦК и СП вломились в дом жителя города Деражня, пытаясь вручить ему повестку.

Такая ситуация переросла в скандал - работники ТЦК начали угрожать "сломать ногу" мужчине.

Ранее РБК-Украина разъясняло, при каких условиях украинцам могут вручать повестки на работе.

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