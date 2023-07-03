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У Хмельницькій області співробітники ТЦК вдерлися до приватного будинку: реакція військкомату

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Понеділок 03 липня 2023 16:40
У Хмельницькій області співробітники ТЦК вдерлися до приватного будинку: реакція військкомату Фото: у Хмельницькій області співробітники ТЦК вдерлися у приватний будинок (facebook.com/gazetadp)
Автор: Іван Носальський

Хмельницький обласний територіальний центр комплектування проведе перевірку своїх співробітників, які вдерлися до приватного будинку одного з місцевих мешканців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Хмельницького обласного ТЦК.

"У мережі Інтернет поширюється інформація про можливі протиправні дії з боку одного з військовослужбовців відділу Хмельницького районного ТЦК та СП! У даному випадку призначено службову перевірку за результатами якої буде прийнято справедливе рішення, про що буде повідомлено додатково", - сказано в повідомленні.

При цьому в ТЦК наголосили, що засуджують фізичне насильство будь-якого роду. Там пообіцяли в найкоротші терміни встановити подробиці та ухвалити всі необхідні рішення.

Скандал у Хмельницькій області

Нагадаємо, вчора у мережі почали розповсюджувати відео, на якому співробітники Хмельницького обласного ТЦК та СП вдерлися до будинку жителя міста Деражня, намагаючись вручити йому повістку.

Така ситуація переросла у скандал - працівники ТЦК почали погрожувати "зламати ногу" чоловікові.

Раніше РБК-Україна роз'яснювало, за яких умов українцям можуть вручати повістки на роботі.

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