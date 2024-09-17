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В Хмельницкой области в школе отравились дети: дело расследует полиция

Красилов, Украина, Вторник 17 сентября 2024 17:39
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В Хмельницкой области в школе отравились дети: дело расследует полиция Фото: Питание детей в столовой (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

В городе Красилов Хмельницкой области в больницу с пищевым отравлением попали ученики одной из школ. Полиция начала расследование.

В настоящее время известно о шести госпитализированных детях, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление Национальной полиции в Хмельницкой области.

Сотрудники полиции 13 сентября во время мониторинга соцсетей обнаружили информацию, что в Красилове к медикам с одинаковыми симптомами пищевого отравления обратились ученики одной из школ.

Пока известно о 6 детях, которые жаловались на плохое самочувствие. Их госпитализировали в инфекционное отделение больницы.

Отмечается, что сведения внесены в единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 325 (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины.

Полиция выясняет причины отравления учеников. Ведется предварительное расследование.

Об отравлении детей в Красилове сообщили и в Госпродпотребслужбе Хмельницкой области. Специалисты приступили к санитарно-эпидемиологическому расследованию.

В Хмельницкой области в школе отравились дети: дело расследует полиция

Фото: Лечение отравления (иллюстративное freepik.com)

"По информации специалистов Хмельницкого районного управления ГУ Госпродпотребслужбы в Хмельницкой области, Акт готовности к новому учебному 2024/2025 году Красиловского лицея не был подписан в связи с нарушениями требований санитарного законодательства. Такая же ситуация имела место в течение прошлых лет", - отметили в Госпродпотребслужбе.

Напомним, мы писали, что в одной из школ Киева произошла вспышка кишечной инфекции.

Также в Центре общественного здоровья рассказали, какие признаки отравления водой и при каких симптомах срочно нужен врач.

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Школа Дети Инфекции
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