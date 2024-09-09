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В одной из школ Киева произошла вспышка кишечной инфекции

Понедельник 09 сентября 2024 14:45
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В одной из школ Киева произошла вспышка кишечной инфекции Иллюстративное фото (freepik.com)
Автор: Валерия Полищук

6 сентября в Киеве зафиксирована вспышка острой кишечной инфекции среди учащихся одной из общеобразовательных школ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевского городского центра по контролю и профилактике болезней.

Больных учеников обследовали на кишечную группу инфекций. Часть детей находится на стационарном лечении, другие лечатся амбулаторно под наблюдением врачей.

ГУ "Киевский городской ЦКПХ Министерства здравоохранения" сообщила соответствующие службы об инциденте. Сейчас продолжается эпидемиологическое расследование, чтобы установить источник инфекции.

Острые кишечные инфекции - одни из самых распространенных инфекционных заболеваний, которые могут привести к серьезным осложнениям, особенно у детей. Обычно такие болезни вызывают бактерии или вирусы, попадающие в организм человека с зараженной пищей или загрязненной водой, а также при несоблюдении гигиены рук.

Отравления и эпидемии

В начале июня в Одессе и Львовской области были зафиксированы массовые случаи пищевого отравления. Большинство пострадавших – дети.

Кроме того, в апреле трое детей из Закарпатской области отравились угарным газом. Они были госпитализированы в местную больницу.

Эпидемиологи также предупреждают о возможной вспышке холеры, особенно опасной летом. Хотя по состоянию на середину июня официальных случаев холеры в Украине не было, ситуация в оккупированном Мариуполе остается критической из-за разрушения инфраструктуры. Подробнее о том, как уберечься - в материале.

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