В Хмельницкой области прокуроры могли "купить" инвалидность: Костин приказал расследовать

Что предшествовало

Сегодня в СМИ распространилась информация о том, что якобы 50 прокуроров Хмельницкой области, во главе с областным прокурором Алексеем Олейником, оформили инвалидность, вероятно, из-за коррупционной схемы Татьяны Крупы в МСЭК.

По данным журналистов, только один прокурор области и его супруга не оформляли себе инвалидность.

Реакция генпрокурора

Как отметили в Генпрокуратуре, будет проведено служебное расследование информации о получении групп инвалидности 50 прокурорами Хмельницкой областной прокуратуры.

"Служебное расследование будет охватывать проверку не только информации, касающейся вышеупомянутой областной прокуратуры, но и других органов прокуратуры", - говорится в сообщении.

Отмечается, что комиссия по проведению служебного расследования уже приступила к сбору информации и документов для выяснения этих обстоятельств.