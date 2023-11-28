В Хмельницкой области правоохранитель помогал уклонистам и получил подозрение от ГБР

Правоохранителю из Хмельницкой области, который в начале войны начал организовывать переправку уклонистам за границу под видом волонтеров, сообщили о подозрении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Территориальное управление ГБР в Хмельницком .

По данным ГБР, в феврале 2022 года, сразу после полномасштабного вторжения России в Украину, правоохранитель заручился поддержкой трех бывших военных. Они начали предлагать военнообязанным гражданам переправить их в Европу под видом сопровождения гуманитарных грузов для нужд ВСУ.

За свои услуги "дельцы" просили около 2 тысяч долларов.

ГБР сообщило, что фигурант лично составлял письма-обращения в отношении определенных лиц и обращался к руководителям воинских частей для их подписи.

Эти письма позволяли так называемым волонтерам выехать из Украины и якобы "вернуться" вместе и гуманитарной помощью военным.

На самом деле все мужчины планировали остаться за границей.

"Благодаря ГБР канал незаконной переправки был разоблачен еще до того, как первые "клиенты" выехали за границу. В частности, было задокументировано несколько фактов получения средств от потенциальных заказчиков", - сообщили в бюро.

Схемы выезда военнообязанных за границу

Во время военного положения и мобилизации в Украине, которые продлили до 14 февраля 2024, мобилизации подлежат все граждане-мужчины в возрасте 18-60 лет.

В Украине постоянно разоблачают схемы незаконного выезда за границу. Например, ранее СБУ задержала в Одесской области рецидивиста. Он хотел "прорвать" границу и вывезти уклоняющихся в непризнанное Приднестровье.

Также недавно СБУ задержала в Одессе директора кадрового агентства, которое переправляло уклонистов в ЕС. Они выезжали под видом гастарбайтеров, на так называемую "заграничную работу" за 8 тысяч долларов с человека.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.