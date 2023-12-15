В Хмельницкой области работает ПВО

В Хмельницкой области работают украинские силы противовоздушной обороны сегодня ночью, 15 декабря.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook заместителя главы Хмельницкой ОВА Сергея Тюрина.
Сообщается, что подразделения ПВО ведут работу в Шепетовском районе Хмельницкой области.
"Шепетовский район. Работают силы ПВО. Оставайтесь в укрытиях", - говорится в сообщении Тюрина.
Ранее в Воздушных силах ВСУ сообщили, что ударные беспилотники типа "Шахед" замечены в Винницкой и Хмельницкой областях, и они летят курсом на Староконстантинов.
Напомним, вчера, 14 декабря, по всей Украине несколько раз объявляли масштабную тревогу из-за взлетов самолетов МиГ-31К, которые могут нести ракеты "Кинджал".
Оккупанты применили такие ракеты для ударов по Украине - во время тревоги взрывы звучали в Киевской области и Хмельницкой области.
Позже стало известно, что в Киевской области сбили воздушную цель, а в Хмельницкой - были прилеты.
Детальнее о том, почему агрессор бьет по Староконстантинову, что там сейчас и что, возможно, будет в будущем, - в материале РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.