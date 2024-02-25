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В Хмельницкой области поврежден объект инфраструктуры из-за ночной атаки

Фото: в Хмельницкой области поврежден объект инфраструктуры 25 февраля (t-me-dsns_telegram)
Автор: Наталья Юрченко

Российские оккупанты в ночь на 25 февраля нанесли удар по Хмельницкой области. Был поврежден объект инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Хмельницкую ОВА в Telegrram.

"Сегодня утром враг в очередной раз нанес удар по Хмельницкой области. Работали силы ПВО", - говорится в сообщении.

В результате атаки произошло повреждение объекта инфраструктуры.

Хмельницкая ОВА добавляет, что информация о пострадавших или повреждении жилого фонда не поступала.

Ночная атака России

Россияне атаковали этой ночью "Шахедами" южные и часть центральных областей. Позже Воздушные силы сообщили, что россияне выпустили 18 дронов из Приморско-Ахтарска и Чауды (Крым), силы ПВО сбили 16 "Шахедов".

ПВО работала в Полтавской, Киевской, Хмельницкой, Николаевской, Хмельницкой, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях.

Спикер Сил обороны юга сообщила, что юг Украины оккупанты атаковали ракетами и дронами. По словам Натальи Гуменюк, оккупанты пытались уничтожить украинскую ПВО.

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