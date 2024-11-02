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В Хмельницкой области поврежден элеватор из-за атаки дронов

Фото: в Хмельницкой области поврежден элеватор из-за атаки дронов (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Хмельницкую область в ночь на 2 ноября атаковали российские дроны. Из-за обстрела поврежден элеватор.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Хмельницкой ОВА Сергея Тюрина в Telegram.

По его словам, во время воздушной тревоги в Хмельницкой области силы противовоздушной обороны уничтожили два дрона.

"В результате атаки нанесены незначительные повреждения конструкциям элеватора", - говорится в сообщении.

Обращений по поводу погибших или травмированных не поступало.

 

Атака дронов 2 ноября

Россия в ночь на 2 ноября выпустила по Украине 70 ударных дронов и неизвестных беспилотников. Силы ПВО уничтожили в Кировоградской, Киевской, Сумской и Полтавской областях 39 дронов.

Еще 21 беспилотник локационно потерян. Пять дронов вернулись в Россию.

В Киеве несколько раз раздавались взрывы и работала ПВО. Прямых попаданий в Киеве не было, но в шести районах упали обломки. Возникли пожары, повреждения домов и авто, пострадал полицейский.

В Киевской области также упали обломки, а в Черкасской области повреждено предприятие в результате атаки.

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Хмельницкая областьВойна в УкраинеВойна России против УкраиныАтака дронов