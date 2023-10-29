В Хмельницкой области звучали взрывы, работала ПВО

Он также отметил, что повреждений гражданской инфраструктуры и пострадавших в результате взрывов нет.

Ранее в Воздушных силах ВСУ предупредили об угрозе ударов дронами-камикадзе в регионе. Также воздушная тревога распространилась на центральные регионы.

Атака РФ 25 по Хмельницкой области октября

Напомним, 25 октября оккупанты снова запустили по Украине дроны-камикадзе "Шахед". В общей сложности в воздушном пространстве нашей страны зафиксировали 11 дронов, все сбили силы противовоздушной обороны. Но на землю попадали обломки.

Позже выяснилось, что враг нанес удар по территории вблизи Хмельницкой АЭС. В результате в городах Славута и Нетешин было нарушено электроснабжение.

Взрывы не повлияли на работу АЭС, но на территории станции повреждены здания.

По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, удар оккупантов по территории вблизи Хмельницкой атомной электростанции – это традиционная российская "пугачка" атомным инцидентом.