В Хмельницкой области несколько раз за ночь раздавались звуки взрывов

В ночь на 12 сентября в Киеве и почти по всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Причиной стали дроны россиян.

В Киевской области работали силы противовоздушной обороны.

В Конотопе Сумской области зафиксировано несколько прилетов, есть пострадавшие. Враг нанес удары по инфраструктуре города, в результате чего в Конотопе исчез свет. Вопрос с водоснабжением решается, запущены генераторы. Кроме того, россияне уничтожили трамвайный путь в городе. Движение трамваев будет ограничено.

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