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В Хмельницкой области несколько раз за ночь раздавались звуки взрывов

Иллюстративное фото (t.me/s/dsns_telegram)
Автор: Вадим Ребрина

В Хмельницкой области несколько раз ночью 12 сентября слышали звуки взрывов. Взрывы раздавались во время российской атаки ударными БПЛА.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспильне.

Первое сообщение о взрывах в Хмельницкой области появилось в 03:20. Через 13 минут издание написало о повторных взрывах. Третий раз за ночь звуки взрывов в области раздались около 4:00.

Отдельно об опасности Воздушные Силы предупреждали жителей Староконстантинова.

В ночь на 12 сентября в Киеве и почти по всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Причиной стали дроны россиян.

В Киевской области работали силы противовоздушной обороны.

В Конотопе Сумской области зафиксировано несколько прилетов, есть пострадавшие. Враг нанес удары по инфраструктуре города, в результате чего в Конотопе исчез свет. Вопрос с водоснабжением решается, запущены генераторы. Кроме того, россияне уничтожили трамвайный путь в городе. Движение трамваев будет ограничено.

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