В Хмельницкой области были слышны взрывы, туда направлялись вражеские дроны-камикадзе

Звуки взрывов были слышны в Хмельницкой области около 03:40.

В командовании Воздушных сила ВСУ перед этим сообщали, что в сторону этого региона фиксировалось движение дронов-камикадзе противника.

Так, военные еще в 02:38 информировали, что вражеские беспилотники из Винницкой области направлялись в сторону Хмельницкой и Житомирской областей.

Хмельницкие Telegram-каналы писали, что было замечено, что как минимум два "Шахеда" двигались на Хмельницкий. Позже в районе города был слышен взрыв.

Атака "Шахедов"

Напомним, вечером 20 августа российские оккупанты запустили по территории Украины ударные беспилотники с южного направления. Позже, уже после полуночи 21 августа вражеские дроны-камикадзе были зафиксированы в ряде регионов.

Так, в нескольких областях Украины была объявлена ​​воздушная тревога из-за ударных беспилотников противника.

Кроме того, из-за фиксации "Шахедов" в Киевской области работали силы ПВО.