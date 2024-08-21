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В Хмельницкой области были слышны взрывы, туда направлялись вражеские дроны-камикадзе

Фото: в Хмельницкой области слышали взрывы на фоне "Шахедной" атаки (коллаж РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

В Хмельницкой области этой ночью, 21 августа, раздались взрывы. В это время в регионе объявлена воздушная тревога из-за вражеской атаки с применением ударных беспилотников.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне Хмельницький".

Звуки взрывов были слышны в Хмельницкой области около 03:40.

В командовании Воздушных сила ВСУ перед этим сообщали, что в сторону этого региона фиксировалось движение дронов-камикадзе противника.

Так, военные еще в 02:38 информировали, что вражеские беспилотники из Винницкой области направлялись в сторону Хмельницкой и Житомирской областей.

Хмельницкие Telegram-каналы писали, что было замечено, что как минимум два "Шахеда" двигались на Хмельницкий. Позже в районе города был слышен взрыв.

Атака "Шахедов"

Напомним, вечером 20 августа российские оккупанты запустили по территории Украины ударные беспилотники с южного направления. Позже, уже после полуночи 21 августа вражеские дроны-камикадзе были зафиксированы в ряде регионов.

Так, в нескольких областях Украины была объявлена ​​воздушная тревога из-за ударных беспилотников противника.

Кроме того, из-за фиксации "Шахедов" в Киевской области работали силы ПВО.

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Хмельницкая областьВзрывАтака дронов