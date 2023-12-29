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Сбили две ракеты. В Хмельницкой ОВА рассказали о разрушениях в результате утренней атаки

Пятница 29 декабря 2023 19:00
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Сбили две ракеты. В Хмельницкой ОВА рассказали о разрушениях в результате утренней атаки Фото: в Хмельницкой ОВА рассказали о разрушениях в результате утренней атаки (facebook.com/СергейКрук)
Автор: Сергей Пышкин

В Хмельницкой области во время массированной атаки российских террористов сбили две крылатые ракеты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Хмельницкой областной военной администрации.

"Вместе с тем в нескольких общинах области повреждено более 10 частных домовладений, детский сад, дом культуры, библиотека, старостат", - пишет ОВА.

В результате атаки травмированных и погибших на территории региона нет.

Ракетный удар по Украине 29 декабря

Ночью враг прибег к самой массированной атаке против Украины. Сначала террористы атаковали "Шахедами", в общей сложности выпустив 36 БпЛА. Также во время атаки враг запустил:

  • не менее 90 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555/Х-55;
  • пять аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал" из Астраханской области;
  • четыре противорадиолокационные ракеты Х-31П;
  • одну Х-59;
  • 14 зенитных управляемых ракет С-300, которыми попал по Харькову.

В общей сложности враг применил 158 средств воздушного нападения: ракеты разных типов и ударные БпЛА. Противовоздушная оборона уничтожила 114 воздушных целей.

Подробнее о массированной атаке и ее последствиях - читайте в нашем материале.

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