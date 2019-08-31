ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

"Хмельницькгаз": через низькі зарплати з компанії продовжують звільнятися спеціалісти

Новини » Енергетика    31.08.2019 - 16:17
"Хмельницькгаз": через низькі зарплати з компанії продовжують звільнятися спеціалісти
Ілюстративне фото (vl.104.ua)

У "Хмельницькгазі" зявили, що рівень зарплат в компанії залишається на рівні 2016 року

Починаючи з 2016 року державний регулятор ігнорує необхідність перегляду тарифу на розподіл АТ "Хмельницькгаз", який є основним джерелом виплати заробітної плати. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Як зазначається, з 2016 року через наднизьку оплату праці, з компанії звільнилися 1416 працівників, а з початку 2019 року компанію покинули 245 висококваліфікованих спеціалістів.

У компанії заявили, що через те, що НКРЕКП вже три роки не переглядає тариф на розподіл природного газу для АТ "Хмельницькгаз", зарплати на підприємстві заморожені на рівні 2016 року. За цей же період середня зарплата в Хмельницькій області по промисловості зросла в 2 рази.

"Трудовий колектив "Хмельницькгазу" неодноразово звертався до державного регулятора з проханнями переглянути тариф на розподіл. Всі вони були проігноровані, - говорить фінансовий директор компанії Олександр Храпицький. - Через заморожені тарифи зарплата газовиків у 2 рази менша середньої по промисловості в області".

Наразі оплата праці в "Хмельницькгазі" в 3 рази менша, ніж в електроенергетиці, тарифи для котрої також встановлює держрегулятор НКРЕКП. Тому частина працівників підприємства перейшла на роботу в електроенергетичні компанії або знайшла високооплачувану роботу в інших сферах.

"Вперше за 63 роки діяльності, наше стратегічне підприємство уже четвертий рік поспіль вимушено втрачає своїх найкращих спеціалістів з великим досвідом, - інформує технічний директор компанії Дмитро Дідич. - Тож у відповідності до діючого тарифу, середня заробітна плата по підприємству складає лише 5 401 грн. на місяць без вирахування усіх податків".

Наразі профспілкова організація АТ "Хмельницькгаз" постійно звертається до НКРЕКП та уряду з вимогою врахування в тарифі на розподіл природного газу підвищення заробітних плат газовиків до належного рівня. Це не потребує підвищення ціни на газ, а лише перерозподілу складових в існуючій ціні газу.

В компанії зазначили, що тільки таке рішення державного регулятора зможе попередити катастрофічні наслідки у газовій галузі, адже нині "Хмельницькгаз" отримує в середньому лише 71 копійку на виконання інвестиційної програми, підготовку та проведення опалювального періоду, забезпечення в цілому життєдіяльності підприємства та виплату заробітної плати.

"Львівгаз": більше 30% споживачів газу області користуються "Особистим кабінетом" на сайті компанії "Запоріжгаз Збут": споживачі можуть запастися газом на всю зиму за літньою ціною
Новини України газХмельницкая область
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся