"Хмельницькгаз": через низькі зарплати з компанії продовжують звільнятися спеціалісти

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У "Хмельницькгазі" зявили, що рівень зарплат в компанії залишається на рівні 2016 року

Починаючи з 2016 року державний регулятор ігнорує необхідність перегляду тарифу на розподіл АТ "Хмельницькгаз", який є основним джерелом виплати заробітної плати. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Як зазначається, з 2016 року через наднизьку оплату праці, з компанії звільнилися 1416 працівників, а з початку 2019 року компанію покинули 245 висококваліфікованих спеціалістів.

У компанії заявили, що через те, що НКРЕКП вже три роки не переглядає тариф на розподіл природного газу для АТ "Хмельницькгаз", зарплати на підприємстві заморожені на рівні 2016 року. За цей же період середня зарплата в Хмельницькій області по промисловості зросла в 2 рази.

"Трудовий колектив "Хмельницькгазу" неодноразово звертався до державного регулятора з проханнями переглянути тариф на розподіл. Всі вони були проігноровані, - говорить фінансовий директор компанії Олександр Храпицький. - Через заморожені тарифи зарплата газовиків у 2 рази менша середньої по промисловості в області".

Наразі оплата праці в "Хмельницькгазі" в 3 рази менша, ніж в електроенергетиці, тарифи для котрої також встановлює держрегулятор НКРЕКП. Тому частина працівників підприємства перейшла на роботу в електроенергетичні компанії або знайшла високооплачувану роботу в інших сферах.

"Вперше за 63 роки діяльності, наше стратегічне підприємство уже четвертий рік поспіль вимушено втрачає своїх найкращих спеціалістів з великим досвідом, - інформує технічний директор компанії Дмитро Дідич. - Тож у відповідності до діючого тарифу, середня заробітна плата по підприємству складає лише 5 401 грн. на місяць без вирахування усіх податків".

Наразі профспілкова організація АТ "Хмельницькгаз" постійно звертається до НКРЕКП та уряду з вимогою врахування в тарифі на розподіл природного газу підвищення заробітних плат газовиків до належного рівня. Це не потребує підвищення ціни на газ, а лише перерозподілу складових в існуючій ціні газу.

В компанії зазначили, що тільки таке рішення державного регулятора зможе попередити катастрофічні наслідки у газовій галузі, адже нині "Хмельницькгаз" отримує в середньому лише 71 копійку на виконання інвестиційної програми, підготовку та проведення опалювального періоду, забезпечення в цілому життєдіяльності підприємства та виплату заробітної плати.