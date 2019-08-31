"Хмельницкгаз": из-за низких зарплат из компании продолжают увольняться специалисты

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В "Хмельницкгаз" заявили, что уровень зарплат в компании остается на уровне 2016 года

Начиная с 2016 года государственный регулятор игнорирует необходимость пересмотра тарифа на распределение АО "Хмельницкгаз", который является основным источником выплаты заработной платы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Как отмечается, с 2016 года из-за сверхнизкой оплаты труда, из компании уволились 1416 работников, а с начала 2019 года компанию покинули 245 высококвалифицированных специалистов.

В компании заявили, что из-за того, что НКРЭКУ уже три года не пересматривает тариф на распределение природного газа для АО "Хмельницкгаз", зарплаты на предприятии заморожены на уровне 2016 года. За этот же период средняя зарплата в Хмельницкой области по промышленности выросла в 2 раза.

"Трудовой коллектив "Хмельницкгаза" неоднократно обращался к государственному регулятору с просьбой пересмотреть тариф на распределение. Все обращения были проигнорированы, - говорит финансовый директор компании Александр Храпицкий. - Из-за замороженных тарифов зарплата газовиков в 2 раза меньше средней по промышленности в области".

В настоящее время оплата труда в "Хмельницкгазе" в 3 раза меньше, чем в электроэнергетике, тарифы для которой также устанавливает госрегулятор НКРЭКУ. Поэтому часть работников предприятия перешла на работу в электроэнергетические компании или нашла высокооплачиваемую работу в других сферах.

"Впервые за 63 года деятельности, наше стратегическое предприятие уже четвертый год подряд вынужденно теряет своих лучших специалистов с большим опытом, - информирует технический директор компании Дмитрий Дидыч. - Поэтому в соответствии с действующим тарифом, средняя заработная плата по предприятию составляет 5 401 грн. на месяц без вычета всех налогов".

В настоящее время профсоюзная организация АО "Хмельницкгаз" постоянно обращается к НКРЭКУ и правительству с требованием учета в тарифе на распределение природного газа повышение заработных плат газовиков до надлежащего уровня. Это не требует повышения цены на газ, а лишь перераспределения составляющих в существующей цене газа.

В компании отметили, что только такое решение государственного регулятора сможет предупредить катастрофические последствия в газовой отрасли, ведь сейчас "Хмельницкгаз" получает в среднем лишь 71 копейку на выполнение инвестиционной программы, подготовку и проведение отопительного периода, обеспечение в целом жизнедеятельности предприятия и выплату заработной платы.