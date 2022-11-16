В Хмельницкой области произошла авария на ЛЭП: много людей осталось без света

В среду, 16 ноября, в Хмельницкой области на линии электропередач произошла авария. Почти полмиллиона потребителей остались без света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Хмельницкой ОВА Сергея Гамалия в Telegram .

"В Хмельницкой области есть аварийное отключение электроснабжения из-за аварии на одной из линий электропередач. Без света остается ориентировочно 420 тысяч потребителей", - написал Гамалий.

По его словам, специалисты уже работают над возобновлением электроснабжения.