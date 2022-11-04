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Облачно, но почти без дождей: прогноз погоды на завтра

Фото: на востоке Украины 5 ноября местами дожди (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Завтра, 5 ноября, погода в Украине будет облачной с прояснениями. В восточных регионах местами небольшие дожди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр в Facebook.

Погода в Украине

Синоптики отмечают, что на большинстве территорий нашей страны завтра будет сухая погода. Лишь на востоке местами возможен мелкий дождь. В центральных и восточных областях ночью и утром туман. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Завтра днем температура воздуха прогнозируется в пределах +7 +12 градусов, а в Одесской, Ивано-Франковской и Закарпатской областях до +16 градусов. В северо-восточных областях холоднее всего - лишь +3 +8 градусов днем.

Ночью на большинстве территории +1 +6 градусов, а на северо-востоке около нуля.

Погода в Киеве

В столице и Киевской области завтра облачно с прояснениями. Осадков не ожидается. Ветер юго-восточный со скоростью до 10 м/с.

Днем столбики термометров в Киеве покажут +8 +10 градусов, а ночью +4 +6 градусов.

Напомним, ранее синоптики спрогнозировали погоду на первые дни ноября.

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