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У Хмары объяснили, как будут бороться с произволом ТЦК

11:55 21.08.2026 Пт
2 мин
Каких решений ждать от нового министра обороны?
aimg Юлия Капитонова
У Хмары объяснили, как будут бороться с произволом ТЦК Фото: Евгений Хмара, министр обороны Украины (facebook.com/SecurSerUkraine/)
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Новый министр обороны Украины Евгений Хмара и его команда присоединятся к решению проблемы незаконных действий ТЦК. Они уже запланировали меры по ведению политического процесса в этом вопросе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление замглавы МО Василия Шкуракова во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

Заместитель Хмары обратил внимание, что Кабинет министров Украины уже подготовил план действий, в котором эти вопросы имеют свое отражение.

"Однако хотел бы отметить, что непосредственный вопрос работы ТЦК входит в компетенцию Генерального штаба, а именно командования Сухопутных войск", - подчеркнул Шкураков.

По его словам, именно оно отвечает за планирование и ведение этой работы.

"Министерство обороны в своей работе действительно будет осуществлять меры по ведению политического процесса", - объяснил заместитель Хмары.

Он также подтвердил, что уже стартовали консультации по этому поводу с главнокомандующим ВСУ Михаилом Драпатым, а также главой Генштаба Игорем Скибюком.

Как объяснил Шкураков, речь идет о совместной работе не только в рамках Министерства обороны, но и Кабмина в целом.

"Поэтому все меры по этой ситуации будут решены и отражены в плане действий правительства на этот и следующий год", - подытожил заместитель Хмары.

Как сообщало РБК-Украина, Евгений Хмара стал министром обороны Украины 19 августа.

Кроме того, непосредственно в парламенте он объявил о своем увольнении с военной службы.

Также новый глава МО Украины публично раскрыл собственные приоритеты на новой должности.

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