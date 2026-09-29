Хмара поставил задачу ПВО: уничтожать цели до того, как долетят до Киева

Хмара поставил задачу ПВО

Министр обороны Украины посетил командные пункты в воинских частях Воздушных сил Киевской области.

По словам Хмары, он и военные сосредоточились на обсуждении процесса боевой работы:

выявлении и сопровождении целей,

принятии решений,

уничтожении воздушных угроз

Министр поставил защитникам неба четкую задачу: уничтожать российские средства поражения до того, как они долетят до столицы.

"Вместе определили, какие подходы следует изменить и как усилить эшелонированную защиту Киева. Авиация, ПВО, мобильные огневые группы должны перестроить работу под новые реалии", - уточнил он.

Также Хмара пообщался с боевыми пилотами и операторами систем ПВО по их анализу ситуации.

Речь шла и об имеющихся силах, средствах и потребностях подразделений.

Что с реактивными "Шахедами"

Отдельное внимание на совещании уделили реактивным ударным дронам типа Shahed.

"Такие цели уже сбивают. Теперь должны масштабировать эффективные технологические решения и обеспечить ими подразделения. Работаем над этим вместе с военными, украинскими производителями и партнерами", - отметил Хмара.

Министр уточнил также, что дальнобойные ответы Украины последовательно уменьшают российские возможности вести войну.

"Одновременно будем усиливать защиту своих городов и увеличивать давление на военную машину врага", - заверил он.