Хмара поставил задачу ПВО: уничтожать цели до того, как долетят до Киева

Смена тактики российского террора несет новые вызовы в столичном регионе. Есть четкие задачи для противовоздушной обороны Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Украины Евгения Хмары в Facebook.
Министр обороны Украины посетил командные пункты в воинских частях Воздушных сил Киевской области.
По словам Хмары, он и военные сосредоточились на обсуждении процесса боевой работы:
Министр поставил защитникам неба четкую задачу: уничтожать российские средства поражения до того, как они долетят до столицы.
"Вместе определили, какие подходы следует изменить и как усилить эшелонированную защиту Киева. Авиация, ПВО, мобильные огневые группы должны перестроить работу под новые реалии", - уточнил он.
Также Хмара пообщался с боевыми пилотами и операторами систем ПВО по их анализу ситуации.
Речь шла и об имеющихся силах, средствах и потребностях подразделений.
Отдельное внимание на совещании уделили реактивным ударным дронам типа Shahed.
"Такие цели уже сбивают. Теперь должны масштабировать эффективные технологические решения и обеспечить ими подразделения. Работаем над этим вместе с военными, украинскими производителями и партнерами", - отметил Хмара.
Министр уточнил также, что дальнобойные ответы Украины последовательно уменьшают российские возможности вести войну.
"Одновременно будем усиливать защиту своих городов и увеличивать давление на военную машину врага", - заверил он.
Ранее РБК-Украина писало, что из-за роста числа российских атак министр обороны Евгений Хмара перенес запланированные поездки в Германию и Норвегию.
Кроме того, в начале сентября Евгений Хмара провел телефонный разговор с министром обороны Германии Борисом Писториусом.