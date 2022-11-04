"Ребята идут вперед, а оккупанты - за кораблями": Зеленский прокомментировал ситуацию на фронте

Украинские военные каждый день на поле боя продвигаются вперед, освобождая нашу землю от российских захватчиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение президента Владимира Зеленского.

"По фронту - ребята вперед идут. По зерну - суда идут. По оккупантам - они тоже... за кораблями!" - сказал глава государства.

Однако Зеленский не рассказал никаких деталей продвижения ВСУ.

В честь Дня ракетных войск и артиллерии президент отметил, что украинская артиллерия стала самой сильной в Европе и одной из самых сильных в мире.

"Так всегда будет. Несмотря на физическое преимущество враждебной артиллерии - просто количественное - наши воины обеспечивают лучшие результаты. Преимущество наших артиллеристов качественное - мастерством, интеллектом, верой в себя и нашу страну", - добавил политик.

Кроме этого, он подписал указы о награждении двух бригад специальным отличием - "За мужество и отвагу". Речь идет о: