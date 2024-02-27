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Парни на вечеринке выкрикивали лозунги "кадыровцев" и стреляли из пистолета. Их задержала СБУ

Киевская область, Вторник 27 февраля 2024 15:49
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Парни на вечеринке выкрикивали лозунги "кадыровцев" и стреляли из пистолета. Их задержала СБУ Архивное фото: СБУ задержала молодых людей, которые выкрикивали лозунги "кадыровцев" (facebook com SecurSerUkraine)
Автор: Дмитрий Браславский

В Киевской области молодые парни устроили вечеринку, на которой стреляли из пистолета и выкрикивали лозунги "кадыровцев". Теперь одному из них грозит тюремное заключение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.

Детали дела

Правоохранители "по горячим следам" установили личности и местонахождение жителей Киевской области, которые распространили видео в поддержку страны-агрессора.

Речь идет о шести местных жителях в возрасте от 17 до 21 года. Они устроили вечеринку, во время которой стреляли из пистолета и выкрикивали лозунги оккупационных отрядов главы Чечни Рамзана Кадырова.

Провокационные высказывания молодые люди записали на видео, а 26 февраля эта запись появилась в одном из популярных мессенджеров.

Злоумышленнику грозит тюрьма

По данному факту правоохранители провели неотложные комплексные мероприятия, в результате которых задержан автор антиукраинского видео.

Во время обысков в его доме в Киеве обнаружен мобильный телефон, на который он записывал враждебные лозунги. Также в квартире молодого человека найдено и изъято оружие, из которого осуществляли выстрелы во время вечеринки.

Фото: Обыск (facebook.com/SecurSerUkraine)

Сейчас фигуранту планируют сообщить о подозрении по факту хулиганства. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

"Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности. Злоумышленникам грозит до 7 лет тюрьмы", - добавили в СБУ.

Уголовное преследование Кадырова и его соратников

В 2022 году глава Чечни Рамзан Кадыров и двое его ближайших приспешников получили подозрения за преступления в Украине.

Также руководитель "фонда "Кадырова" волонтеры Ахмата" оправдывала агрессию РФ на оккупированной части Луганской области. Правоохранители заочно объявили ей подозрение в преступлении против Украины.

А бывшего министра образования времен Януковича Дмитрия Табачника разоблачили в сотрудничестве с российскими спецслужбами и соратником Кадырова.

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